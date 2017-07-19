Energia: Burgum, Usa partner affidabile, costruire nuove sinergie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 09 set - 'Gli Usa sono partner affidabili sul fronte energetico. L'energia ha sempre plasmato gli equilibri geopolitici globali fin dall'inizio della storia moderna, e oggi questo e' piu' vero che mai'. Lo ha affermato Doug Burgum, segretario all'Interno degli Stati Uniti, intervenendo a Gastech 2025. 'La collaborazione tra alleati in campo energetico puo' rafforzare reciprocamente la nostra sicurezza nazionale. Proprio qui in Italia abbiamo un fantastico esempio di collaborazione che si sta sviluppando in tutto il mondo', ha aggiunto. Parlando alla platea Burgum ha sottolineato che 'siamo un partner affidabile anche per quanto riguarda l' innovazione e le tecnologie. L'innovazione e' stata determinate per costruire nuove sinergie e gli Usa hanno fatto molto in questo campo. La politica dell'amministrazione Trump puo' essere riassunta in due parole: pace e prosperita'. Con la pace e la prosperita' possiamo operare per sviluppare la prosperita' energetica, che significa aumentare produttivita''.

