Energia: araba Acwa Power punta a raddoppiare suoi asset a 250 mld $ in 2030

Vicepresidente Almedbel: "Maggiori investimenti in Cina" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riyad, 23 lug - Acwa Power punta a raggiungere 250 miliardi di dollari di asset gestiti in tutto il mondo entro il 2030, raddoppiando la cifra attuale (109 progetti nel portafoglio attualmente). Al momento, gli investimenti dell'azienda araba, concentrati sui mercati della desalinizzazione, delle energie rinnovabili e dell'idrogeno verde, ammontano a 117 miliardi di dollari nei 15 Paesi in cui opera. Tra i mercati in cui la societa' sta investendo c'e' l'Africa, con accordi come quello recentemente firmato in Senegal, ma la societa' quotata alla Borsa saudita 'Saudi Tadawul', guarda principalmente alla Cina. 'I piu' grandi investimenti saranno in quel Paese.

Vogliamo partecipare alla sua crescita', ha spiegato Khaled Almedbel, vicepresidente dello sviluppo commerciale, a Radiocor durante un incontro a Riyadh.

'Abbiamo anche iniziato ad espanderci in Asia centrale", aggiunge il manager, e per crescere, Acwa non esclude acquisizioni, che 'fanno parte della nostra strategia', e nuovi aumenti di capitale - come quello appena concluso - per ottenere le risorse necessarie, oltre a puntare sul finanziamento 'da banche nazionali e internazionali".

Cog

(RADIOCOR) 23-07-25 12:34:04 (0340)ENE 5 NNNN