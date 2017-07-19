Dati
            Notizie Radiocor

            Enea: consorzio Icas completa 10 cavi superconduttori per acceleratore LHD del Cern

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - Consegnati al Cern di Ginevra dieci innovativi cavi superconduttori prodotti in Italia destinati all'acceleratore di particelle Large Hadron Collider, il piu' grande e potente del mondo. La fornitura, comunica Enea, e' stata realizzata per il progetto High Luminosity dal consorzio leader nel settore della superconduttivita', Icas (spin-off Enea) che comprende anche due aziende di punta del settore, la toscana Tratos Cavi spa e la piemontese Criotec Impianti spa.

            Il progetto High Luminosity ha beneficiato del contributo del Laboratorio Superconduttivita' dell'Enea e delle competenze tecnico-industriali di Tratos Cavi per realizzare prodotti altamente innovativi. Due dei 10 cavi sono gia' stati collaudati in condizioni operative e sono pronti per l'installazione.

            Realizzati in diboruro di magnesio, questi cavi ad alta tecnologia sono lunghi circa 100 metri ciascuno e serviranno a connettere gli alimentatori di potenza ai magneti superconduttori dell'acceleratore, che vedra' incrementata la luminosita' da 5 a 7,5 volte per nuovi progressi scientifici nella fisica fondamentale.

