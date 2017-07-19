Emilia-Romagna: via libera a legge su affitti brevi, piu' poteri ai Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - L'Emilia-Romagna ha approvato una legge che consente ai Comuni di regolamentare gli affitti brevi nei propri territori. Il provvedimento da' agli enti locali uno strumento facoltativo, introducendo la "locazione breve" come destinazione d'uso distinta e inserita nella categoria turistico-ricettiva. La decisione arriva dopo che la Consulta ha dato ragione alla Regione Toscana, rigettando il ricorso del governo su una legge regionale che vieta, tra le altre cose, l'uso delle cosiddette "keybox" per gli affitti brevi.

La norma dell'Emilia-Romagna non imporra' obblighi automatici: i Comuni potranno decidere se e come intervenire, individuando aree in cui consentire, limitare o incentivare gli affitti brevi in base all'equilibrio tra alloggi turistici e residenziali. Gli immobili destinati alla locazione breve dovranno rispettare requisiti minimi di "sicurezza, igiene, salubrita', efficienza energetica e conformita' degli impianti", spiega una nota, e ogni immobile potra' tornare in qualsiasi momento all'uso abitativo senza costi aggiuntivi.

imt-com.

