Emilia-Romagna: Unioncamere, export II trim -1,7%, pesano Usa e Francia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Tra aprile e giugno il valore dell'export emiliano-romagnolo ha subito una nuova flessione del -1,7% con le esportazioni scese a 21.623,6mln di euro, pari al 13,3% dell'export nazionale. A farsi sentire gli effetti delle tensioni geopolitiche.
E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio Studi di Unioncamere Emilia-Romagna su dati Istat relativi alle esportazioni delle regioni italiane.
Le esportazioni di mezzi di trasporto hanno segnato il dato peggiore con un -6,4%, pur restando il secondo settore in termini di quota dell'export regionale (15,6%). In calo anche il sistema moda che perde un -6,7%. Al contrario in decisa crescita le esportazioni agricole, +17,2%, che hanno raggiunto quasi 310mln di euro al di sopra dell'andamento dell'export agricolo nazionale al +12,6%, e quelle dell'industria alimentare, +9,1%. Bene anche la farmaceutica con un +14,6%.
A farsi sentire il rallentamento delle esportazioni in Europa verso la Francia, in calo del -2,5%, e il deciso calo sui mercati statunitensi crollati del -9,9% pesando l'11,9% delle esportazioni regionali. Pesante la diminuzione del mercato cinese, dove le esportazioni vedono nel II trimestre dell'anno un -21,1%. In crescita le esportazioni verso la Germania, +1,8%, e la Spagna +5,3%.
ami-com
