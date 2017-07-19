Emilia-Romagna: turismo, al via bando EuReCa da 11 mln per strutture ricettive

Previsti fino a 150mila euro per richiedente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 11 milioni di euro per sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive e migliorare l'attrattivita' del territorio, aprendo dal prossimo 16 febbraio il nuovo bando EuReCa Turismo. Le risorse, parte della piattaforma EuReCa 2021-2027, sono destinate alle Pmi del settore turistico alberghiero e all'aria aperta, con l'obiettivo di attivare tra 50 e 60 milioni di euro di investimenti, grazie a un sistema di "contributi in conto interessi e controgaranzie", spiega una nota. Il bando consente alle imprese di accedere agevolmente al credito bancario, grazie al coinvolgimento dei Confidi e al supporto di garanzie pubbliche.

Il contributo massimo per impresa arriva a 150 mila euro, composto da un abbattimento del tasso d'interesse fino al 6% annuo - e fino all'80% del Taeg sui finanziamenti garantiti EuReCa - e da un contributo fisso di 10mila euro. Il finanziamento bancario potra' coprire fino al 100% dell'investimento, per importi compresi tra 100mila e 1,4 milioni di euro. "L'importo attualizzato del contributo sara' erogato in un'unica soluzione anticipata, cosi' da favorire l'immediata attivazione degli investimenti", e le domande si potranno presentare fino al 30 ottobre 2026. Gli interventi, si legge, sono "coerenti con il Programma regionale Fesr 2021-2027".

