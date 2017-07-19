Emilia-Romagna: Traversara, 3 mln per ricostruzione post alluvione 2024
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 gen - Quasi 3 milioni di euro per mettere in sicurezza e ridisegnare Traversara di Bagnacavallo, la frazione ravennate simbolo dell'alluvione del settembre 2024: a 16 mesi dalla devastazione causata dal Lamone arriva una nuova ordinanza della struttura commissariale, la numero 56, pubblicata in settimana. Il provvedimento definisce un percorso articolato in due fasi - messa in sicurezza e ricostruzione - messo a punto dalla commissione straordinaria dedicata al borgo, dopo sette incontri e un sopralluogo.
L'ordinanza introduce per la prima volta un modello integrato che coordina interventi pubblici e privati sotto la regia del Comune, una strategia gia' illustrata alla cittadinanza nell'assemblea pubblica del 18 dicembre scorso. 'Abbiamo condiviso un percorso che finalmente da' certezze a questa comunita'', sottolinea in una nota il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.
imt-com.
