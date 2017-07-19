Emilia-Romagna: Traversara, 3 mln per ricostruzione post alluvione 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 gen - Il commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio spiega che il provvedimento 'da' risposte concrete ai cittadini, in particolare a coloro che hanno richiesto la delocalizzazione'. Il piano poggia su tre pilastri: la bonifica ambientale delle aree esterne, con 725 mila euro destinati alla rimozione di vegetazione infestante, materiali e rifiuti accumulati dopo l'alluvione; poi il cantiere unico per le demolizioni, con 660 mila euro; infine, il riassetto urbanistico e la ricostruzione pubblica, con 1,4 milioni di euro per la riprogettazione del tessuto urbano, una nuova viabilita' interna e il ripristino di infrastrutture e servizi danneggiati, con interventi orientati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

Il piano dovra' essere adottato entro il 31 marzo 2026 e sara' considerato "prioritario" dalla Regione, secondo la nota, in un contesto piu' ampio di interventi sul Lamone.

