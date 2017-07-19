Emilia-Romagna: stanziati 1,3 mln per attrazione e permanenza talenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - L'Emilia-Romagna ha stanziato 1,3 milioni di euro per finanziare progetti di accoglienza, attrazione e permanenza di giovani talenti ad alta specializzazione nel biennio 2026-2027. Le risorse sono state approvate dalla regione per iniziative presentate dai Comuni capoluogo di provincia e puntano su "iniziative di costruzione di comunita', orientamento a servizi, integrazione familiare, eventi ricorrenti e accompagnamento personalizzato come elemento che puo' facilitare il radicamento", spiega una nota regionale. I progetti sono costruiti in collaborazione con imprese, enti territoriali, associazioni di categoria, universita', istituti tecnici superiori e istituti dell'alta formazione artistica e musicale. Le iniziative "accompagnano i talenti dall'arrivo sul territorio alla piena partecipazione alla vita economica e sociale delle comunita' locali".

