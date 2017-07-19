Emilia-Romagna: proposta per destinare 39 mln a imprese e giovani agricoltori -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - 'Questa rimodulazione rappresenta una risposta concreta a una domanda di investimenti senza precedenti da parte delle imprese agricole', ha dichiarato nella nota l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, sottolineando che 'i numeri dimostrano con chiarezza la vitalita' e la capacita' progettuale del sistema agricolo emiliano-romagnolo'.
Il bando sui giovani in istruttoria ha registrato circa 268 domande ammissibili per oltre 14,5 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno complessivo superiore a 34,5 milioni. Per il periodo 2023-2027 e' prevista una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per il sostegno ai giovani, di cui 60 milioni destinati al primo insediamento, con l'obiettivo di favorire l'ingresso di oltre 1.000 nuovi agricoltori. Il bando 2024 - spiega la nota regionale - ha consentito l'insediamento di 221 giovani con aiuti per circa 12 milioni di euro.
