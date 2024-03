Emilia-Romagna: promozione Dop e Igp, 1 milione di euro nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Nel settore agroalimentare investimento di 1 milione di euro nel 2024 per le attivita' di promozione diretta in Italia e all'estero delle eccellenze Dop e Igp dell'Emilia-Romagna. E dal 2020 sono stati investiti 4,5 milioni di euro in promozione gestita dalla Regione per azioni strategiche.

Nello stesso periodo messi a disposizione piu' di 23 milioni di euro tramite bandi per i produttori che hanno fatto attivita' di sostegno nazionale ed estero. Presentata a Bologna martedi' scorso la campagna di promozione con i Consorzi, Unioncamere, Enoteca regionale e associazioni.

Un calendario lungo 12 mesi, tra appuntamenti nazionali e internazionali, che e' partito gia' a febbraio con Slow Wine Fair, la fiera internazionale di vini organizzata da Slow Food, e che proseguira' con Ambasciatori del Gusto a Reggio Emilia, Cibus e Good a Parma, Macfrut a Rimini, Terra Madre a Torino, Vinitaly a Verona, Tramonto Divino in varie localita' dell'Emilia-Romagna, Motor Valley Fest a Modena.

Senza dimenticare la promozione delle 44 Dop e Igp regionali nel settore Ho.Re.Ca con il progetto 'Nati qui, apprezzati in tutto il mondo' in collaborazione con Marr, la partecipazione al Summer Fancy Food di New York e la candidatura avanzata per ospitare la cerimonia nazionale dei premi della Guida Michelin 2024. 'Siamo la regione con il piu' alto numero di indicazioni geografiche Dop e Igp - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi- un comparto che porta tanti posti di lavoro (circa 135mila), economia di qualita', distribuzione di ricchezza sul territorio'.

