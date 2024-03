Emilia-Romagna: promozione Dop e Igp, 1 milione di euro nel 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - I prodotti Dop e Igp, in dettaglio, ammontano a 3,6 miliardi di euro di produzione in Emilia-Romagna su 8,5 miliardi a livello nazionale e il comparto agro-alimentare nel suo complesso vale 34 miliardi di euro, di cui quasi 10 esportati e garantisce un alto tasso di occupazione.

La Dop economy vale oltre 80 miliardi di euro a livello europeo. Le Indicazioni geografiche svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'attivita' economica e sociale nelle zone rurali e sono cruciali per preservare l'equilibrio territoriale a livello regionale. Un altro aspetto significativo di cui si e' parlato e' la ricerca: gli studi e le analisi per un livello qualitativo sempre migliore. Per promuoverli un piano di eventi e appuntamenti che vedono la Regione in prima fila per la promozione delle proprie eccellenze agroalimentari nel Paese e all'estero con 900mila euro stanziati per il 2024, di cui 250mila dedicati all'estero. Dal 2020 al 2024 la Regione Emilia-Romagna ha investito circa 4,5 milioni di euro in promozione agroalimentare, di cui 2,5 milioni di euro per iniziative sul territorio nazionale e 2 milioni di euro in promozione estera e missioni internazionali con i Consorzi Dop e Igp verso i paesi terzi (in particolare Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone). La Regione in questi anni ha messo inoltre a disposizione delle imprese e dei Consorzi che hanno fatto attivita' di promozione 23,1 milioni di euro, attraverso i bandi dello Sviluppo Rurale, le risorse dell'Organizzazione comune di mercato e quelle dedicate all'Enoteca Regionale.

