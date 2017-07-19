Emilia-Romagna: inaugurata a Modena nuova sede Centro per l'impiego da 6,6 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - In settimana a Modena e' stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Centro per l'impiego, aperta al pubblico dallo scorso ottobre dopo un intervento di rigenerazione da circa 6,6 milioni di euro.

Le risorse arrivano da piu' canali: 3,6 milioni dall'Agenzia regionale per il lavoro, tramite fondi Pnrr dedicati al potenziamento dei Centri per l'impiego; poi 1,4 milioni dal Comune di Modena e da CambiaMo, a cui si aggiungono oltre 1 milione dal Fondo opere indifferibili del ministero dell'Economia e 600 mila euro da un contributo straordinario della Regione. La struttura - ospitata nell'ex edificio "Stallini" in via del Mercato - e' stata riqualificata con attenzione a "spazi piu' efficienti e una grande attenzione all'impatto ambientale", si legge in una nota, diventando un edificio Nzeb (nearly zero energy building) privo di barriere architettoniche.

Negli ultimi tre anni il Centro per l'impiego di Modena ha accolto circa 13.500 persone all'anno, il 40% sotto i 35 anni e con una maggioranza femminile (56%). La nuova sede offre oltre 2.000 metri quadrati di spazi, con 61 postazioni per accoglienza e consulenze, una sala conferenze, cinque sale per corsi e incontri, area archivi e sala d'attesa.

