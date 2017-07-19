Emilia-Romagna: approvati 29 bandi per 310 mln tra febbraio e aprile 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Sul fronte agricolo, i fondi CoPsr e Feasr mettono a disposizione oltre 136 milioni di euro per 11 bandi: 28 milioni per la prevenzione e il ristoro dei danni da dissesto idrogeologico, 31,5 milioni per le zone montane, 17,5 milioni per altre aree svantaggiate, quasi 21 milioni per investimenti sulla competitivita' e 27,3 milioni complessivi per i giovani agricoltori.

'Il calendario unico dei bandi e' un passaggio chiave della nostra strategia', sottolineano in una nota congiunta il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessore al Bilancio, Davide Baruffi, evidenziando la capacita' di questa programmazione di 'ridurre i tempi e aumentare l'efficacia degli investimenti'. I dati di attuazione confermano l'avanzamento della programmazione 2021-2027: al 31 dicembre 2025 risultano impegnati 730 milioni sul Fse+ (71% del totale), 805 milioni sul Fesr (78,6%) e circa 460 milioni sul Psr, "destinati all'agricoltura a fronte di un totale di 1 miliardo a disposizione", conclude la nota.

