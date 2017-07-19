Emilia-Romagna: affitti brevi, si annuncia braccio di ferro sul testo di legge -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - 'Con questo provvedimento", chiamato a regolamentare il mercato degli affitti brevi, "intendiamo mettere a disposizione delle amministrazioni locali uno strumento urbanistico efficace, che tiene insieme esigenze diverse: la tutela della residenzialita', la qualita' e la sicurezza degli immobili, la valorizzazione dell'offerta turistica. L'obiettivo e' dare ai Comuni la possibilita' di decidere in autonomia come e quando intervenire, in base alle caratteristiche del proprio territorio', spiegano gli assessori regionali alla Casa, Giovanni Paglia, e al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni.

Dall'altra parte le associazioni.

Pronte a dare battaglia le associazioni di locatari. 'Il paradosso e' che secondo i dati Istat in Emilia-Romagna gli affitti brevi rappresentano appena lo 0,7% degli immobili in una regione in cui quasi il 22% delle case e' sfitto - dice Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartments Florence - Quindi e' evidente che questa e' una legge ideologica, pensata solo per colpire un comparto che e' invece centrale per lo sviluppo del paese, crea lavoro e paga le tasse'. E annuncia ricorsi: "il progetto di legge che e' stato presentato dalla Regione e' palesemente illegittimo, e faremo di tutto per chiederne l'annullamento alla Corte costituzionale. Questo progetto di legge viola la normativa urbanistica vigente secondo cui le locazioni turistiche possono legittimamente essere esercitate in immobili a destinazione residenziale. Quindi la distinzione tra locazioni destinate ad affitti brevi ed altre destinate ad uso abitativo non sussiste'.

