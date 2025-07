Emilia Romagna: welfare, oltre 5 milioni di euro per i caregiver

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Ammontano in totale a oltre 5 milioni di euro i fondi per i caregiver dell'Emilia-Romagna, di cui piu' di 2,3 milioni di euro sono risorse nazionali, sommate ai 3 milioni stanziati direttamente dalla Regione. E' stato approvato infatti nei giorni scorsi dalla Giunta il Programma regionale per l'utilizzo e la suddivisione tra tutte le Aziende sanitarie delle risorse nazionali del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', destinate agli interventi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare. 'Uno stanziamento molto importante - sottolinea l'assessora al Welfare, Isabella Conti - che la Regione ha deciso di rafforzare con risorse proprie, finanziando per la prima volta dalla sua istituzione il Fondo regionale Caregiver introdotto dalla legge n. 5 del 30 maggio 2024. Un segno tangibile dell'importanza fondamentale che questa figura riveste per il welfare regionale e che noi vogliamo riconoscere anche dal punto di vista economico. Prendersi cura di chi si prende cura e' un aiuto concreto alle tante persone che con dedizione, e anche fatica, si occupano, gratuitamente, dell'assistenza a lungo termine di familiari o di persone care'. Via libera alla suddivisione tra tutte le Aziende sanitarie dei contributi del Fondo nazionale.

Molteplici gli interventi e i progetti di sostegno previsti, non solo economici.

