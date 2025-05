Emilia Romagna: ricostruzione post alluvione, bilancio interventi a piu' di 2,7 miliardi-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - In dettaglio secondo il bilancio degli interventi della regione Emilia Romagna, sono 273 i cantieri in capo all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile che interessano le province di Ravenna, Forli'-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Di questi, 126 sono gia' stati completati, 80 quelli in corso e 67 in progettazione. Il tutto per un investimento totale di circa 373 milioni di euro, tra somme urgenze, urgenze, programmazione regionale anticipata e programmazione da altre fonti. Oltre a quelli dell'Agenzia regionale, ci sono altri 352 interventi (di cui 162 gia' conclusi) di difesa idraulica per 353 milioni di euro sempre finanziati dalle ordinanze del commissario in capo ai Consorzi di Bonifica. Altri 78 interventi sono sotto AiPo (Agenzia interregionale per il fiume Po), per 39,2 milioni. Una grande campagna di prevenzione dal dissesto, ritenuta assolutamente necessaria per via del maggior grado di rischio, sara' invece affidata a un 'Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico', in capo ai presidenti delle regioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Questo 'Programma straordinario' verra' finanziato con un miliardo di euro, da ripartire fra le tre Regioni, su base pluriennale del 2027 al 2038. Le alluvioni del 2023 hanno coinvolto 11.300 imprese agricole, di cui 8.300 colpite dall'alluvione e 3.000 dai fenomeni franosi, con danni su oltre 160mila ettari di terreni produttivi. A queste si aggiungono le aziende che hanno subito danni in seguito alle alluvioni di settembre e ottobre 2024, alcune delle quali gia' colpite l'anno prima. La Regione ha destinato al comparto agricolo oltre 320 milioni di euro, tra risorse europee, nazionali e regionali. Nel dettaglio, sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Fondo di Crisi della Commissione europea (gia' interamente liquidati); 50 milioni di euro con la legge 100/2023 per il ripristino delle strutture agricole danneggiate e la mancata produzione nel settore zootecnico e apistico (433 domande presentate, 374 ammesse per un importo riconosciuto di 29,4 milioni di euro). La legge 100/2023 ha inoltre disposto altri 50 milioni di euro per indennizzi per le perdite di produzioni agricole (in capo al sistema nazionale di indennizzo Agricat). Inoltre, l'amministrazione regionale ha messo a disposizione 15 milioni di euro dal Programma di sviluppo rurale (Psr) 2023-2027 per il ripristino produttivo delle imprese danneggiate e sono stati assegnati all'Emilia-Romagna 106 milioni di euro grazie al fondo di solidarieta' delle Regioni italiane, in fase di erogazione tramite bandi, secondo le regole dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

