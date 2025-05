Emilia Romagna: ricostruzione post alluvione, bilancio interventi a piu' di 2,7 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Due anni dopo l'emergenza alluvione del maggio 2023 si continua a lavorare senza sosta: sono stati programmati finora interventi per piu' di 2,7 miliardi per la ricostruzione pubblica, di cui 490 milioni per le opere di somma urgenza. Oltre 2mila gli interventi sulla viabilita', per 1,36 miliardi. Online un nuovo portale con tutti i cantieri, realizzati e in corso, e i continuano i sopralluoghi della giunta di queste settimane. E degli oltre 52 milioni recuperati tramite la raccolta fondi 'Un aiuto per l'Emilia-Romagna', circa la meta' sono stati destinati a chi ha avuto il veicolo distrutto o danneggiato, un'altra parte a integrare i fondi a favore di chi ha installato paratie e protezioni alle proprie abitazioni. Resta il ricordo e il dolore che non passa per le 17 vittime. E la cifra degli 8,5 miliardi di danni, certificati anche dall'Unione Europea.

Proprio a ridosso del secondo anniversario, all'Emilia-Romagna e' stato riconosciuto un fattore di rischio piu' elevato rispetto alla media nazionale. Questo attraverso il nuovo decreto-legge approvato il 30 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, che prevede ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali e l'istituzione di un fondo pluriennale, a partire dal 2027, per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Il punto della situazione e' stato fatto nei giorni scorsi dal presidente Michele de Pascale e dalla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. 'Il nostro dovere e' accelerare sulle opere di messa in sicurezza e aiutare chi ha subito danni ingentissimi a vedere presto rimborsi. Non si e' mai smesso di lavorare, sempre in un'ottica di confronto e di collaborazione con il Governo e la struttura commissariale, a tutti i livelli; sono stati fatti tanti interventi, ma resta ancora tanto da fare, servono opere strutturali. Per proseguire piu' speditamente c'e' bisogno di strumenti piu' agili, piu' snelli".

