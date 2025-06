Emilia Romagna: in aumento utenti dei consultori regionali, oltre 360.500 nel 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - Nati grazie alla legge 405 del 1975 come servizi pubblici di base per garantire i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, i Consultori in Emilia-Romagna contano mezzo secolo di vita, una realta' cresciuta e sempre piu' utilizzata che conta 172 strutture su tutto il territorio: nel 2024 sono state n dettaglio 360.588 le persone che si sono rivolte a queste strutture (erano 355.892 nel 2013), 937.618 le prestazioni, in crescita del 21% sempre rispetto al 2013, e 857.929 gli accessi (+19%). Inoltre sono ben 48 gli Spazi Giovani, 39 gli Spazi Giovani Adulti e 11 gli Spazi Donne Immigrate e loro bambini. Nel 2024, inoltre, il 7,7% delle donne che si sono rivolte al consultorio lo ha fatto per interruzione volontaria di gravidanza (2,8%), problematiche psicologiche-relazionali (2,2%) menopausa (0,7%), adozione/affido (0,6%) sterilita' (0,4%), alimentazione (0,2%) e sessuologia (0,1%). Poco meno di un quinto delle donne che accedono ai Consultori sono straniere. Importante anche la collaborazione con le scuole. I progetti di educazione relazionale, affettiva e sessuale svolti dai servizi consultoriali (principalmente dalle operatrici/ori degli Spazi Giovani) hanno raggiunto 57.045 ragazzi/e nell'anno scolastico 2023/2024 (erano 40.650 nell'anno scolastico 2013-2014) e 8.621 adulti di riferimento come insegnanti, genitori, educatori (erano 2.888 nell'anno scolastico 2013-2014). Il numero di scuole coinvolte in questi progetti e' aumentato nell'anno scolastico 2023/2024 rispetto al primo anno di rilevazione 2013/2014 in maniera significativa per le scuole primarie (da 3 a 30), di oltre il 70% nelle scuole secondarie di primo grado (da 140 a 240), del 18% per le scuole secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali). Stabile la quota di scuole che offrono corsi professionali (attorno a 30), piu' che raddoppiato l'extra scuola (da 26 a 55).

