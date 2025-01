Educazione finanziaria: il 12% degli italiani e' privo di conoscenze (Plannix) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Secondo le elaborazioni di plannixa, l'indagine ha evidenziato l'esistenza di numerosi gap tra le diverse categorie della popolazione, tra cui differenze di genere, per cui gli uomini registrano un punteggio mediamente piu' alto rispetto alle donne, con un divario di circa 5 punti; differenze geografiche per cui il Nord-Est primeggia nell'alfabetizzazione finanziaria, mentre il Sud evidenzia un gap di circa 4 punti; differenze generazionali per cui i giovani tra i 18 e i 24 anni ottengono punteggi nettamente inferiori rispetto agli adulti tra i 35 e i 64 anni.

L'Edufin Index e' un indicatore che misura infatti il livello di conoscenza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. Nato dalla collaborazione tra Alleanza Assicurazioni, Fondazione Mario Gasbarri e Sda Bocconi, si propone di analizzare in profondita' le competenze finanziarie della popolazione, ponendo particolare attenzione agli aspetti comportamentali ed emotivi che influenzano le decisioni economiche. La scala utilizzata va da 0 a 100, con una soglia di sufficienza fissata a 60 punti. L'indagine del 2024, condotta su un campione di 4.000 intervistati, ha posto un focus specifico sulle differenze di genere e generazionali, analizzando in particolare la situazione di donne e giovani. Di qui la guida di Plannix, piattaforma di consulenza finanziaria indipendente fondata da Luca Lixi e iscritta all'albo Ocf Plannix, che fornisce consigli su come analizzare la propria situazione economica, stabilire obiettivi concreti, definire un orizzonte temporale e scegliere gli strumenti finanziari piu' adeguati.

Innanzitutto analizzare la propria situazione economica: valutare entrate, uscite e investimenti per capire se sono efficienti e in linea con i propri obiettivi. Poi individuare gli obiettivi da raggiungere: stabilire traguardi chiari per mantenere la motivazione e orientare risparmio e investimenti. In seguito definire un orizzonte temporale: adeguare le soluzioni finanziarie al tempo disponibile per raggiungere l'obiettivo. Inoltre quantificare le risorse necessarie: stimare il capitale richiesto e pianificare risparmi mensili per raggiungerlo. E infine scegliere lo strumento finanziario: optare per soluzioni coerenti con obiettivi, orizzonte temporale e tolleranza al rischio.

