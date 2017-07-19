Editoria: libri usati, 62% acquirenti e' donna, uno su quattro under 25 (Bookbot) -2

Bassa presenza di utenti al Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - La mappa regionale evidenzia che la Lombardia supera il 18% degli utenti, seguita dal Lazio (quasi 12%) e dal Trentino Alto Adige (circa 10%). Emilia-Romagna, Toscana e Veneto superano l'8%, il Piemonte il 7%, mentre le altre regioni restano sotto il 5%, con Campania, Sicilia e Puglia che insieme superano di poco il 10% a fronte di un peso demografico del 24%. Ancora piu' marcata La distribuzione degli utenti per citta', dove si evidenzia una "marcata concentrazione nelle aree metropolitane di Roma (36%) e Milano (28%): insieme raccolgono il 64% di compratori e venditori, a fronte di una popolazione residente pari a circa il 7% del totale nazionale", si legge. Napoli si ferma al 4%.

'Siamo veramente soddisfatti dell'interesse che la nostra piattaforma ha ricevuto qui in Italia, sia durante il periodo di test del mercato, sia nelle settimane trascorse dall'ufficialita' della nostra presenza nel Paese', afferma in una nota Emanuela Ciafrei, country generalist Italia di Bookbot.

imt-com

(RADIOCOR) 30-11-25 13:10:10 (0254) 5 NNNN