Editoria: Cipolletta (Aie), 2024 occasione da non perdere per l'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Venezia, 27 gen - Il 2024e' una occasione da non perdere per il mercato del libro italiano, con l'Italia che torna a partecipare in qualita' di Paese ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte. 'La buona crescita della narrativa italiana nel 2023, e' il segno della crescente competitivita' dell'industria editoriale nazionale che si presenta, quindi, con tutte le carte in regola per imporsi ancora di piu' di quanto non faccia oggi sui mercati internazionali', dice Innocenzo Cipolletta, presidente dell'AIE, Associazione Italiana Editori. Dal seminario della Scuola per Librai a Venezia rilancia: 'Nel 2023 il mercato non e' andato male, ma il 2024 sara' una sfida difficile per il venir meno di alcune misure a sostegno della domanda di libri, mentre la crescita dei costi di produzione pesa sui bilanci degli editori. Per questo chiediamo una politica industriale per il libro, che e' centrale nella crescita economica e culturale del Paese'.

