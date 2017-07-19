Editoria: Barachini, distribuzione quotidiani priorita', bene sindaco di Rieti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 ago - 'Voglio esprimere il mio apprezzamento al sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi che con il suo intervento ha evitato che molti Comuni del rietino restassero senza giornali a causa dell'interruzione del servizio di distribuzione. La diffusione capillare dell'informazione e' una priorita' di questo Governo, per questo il Dpcm varato di recente, i cui decreti attuativi sono in corso di emanazione, sostiene tutta la filiera delle edicole con uno stanziamento complessivo di 17 milioni'. Lo ha detto in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, evidenziando come, per la prima volta, si preveda un sostegno ad hoc anche per i distributori che nel 2025 riforniscono i Comuni, con un incremento ulteriore nel caso di aree interne sotto i 5000 abitanti. Questo, a condizione che venga garantito il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna'.

