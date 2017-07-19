E20: +0,2% produzione industriale a settembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 13 nov - Nell'area dell'euro rispetto ad agosto la produzione industriale e' aumentata per i beni intermedi dello 0,3%, per l'energia dell'1,2%, per i beni strumentali dello 0,3%; e' diminuita per i beni di consumo durevoli dello 0,5%, per i beni di consumo non durevoli del 2,6%. Nella Ue e' aumentata per i beni intermedi dello 0,4%, per l'energia dello 0,9%, per i beni strumentali dello 0,4%, per i beni di consumo durevoli dello 0,1%, per i beni di consumo non durevoli dello 0,4%.

Incrementi mensili piu' elevati sono stati registrati in Danimarca (+7,2%), Svezia (+5,3%) e Grecia (+4,8%). I cali maggiori sono stati osservati in Irlanda (-9,4%), Lussemburgo (-5,7%) e Malta (-1,7%).

Rispetto a settembre 2024 nell'area dell'euro la produzione industriale e' aumentata per i beni intermedi dello 0,5%, per l'energia del 2,1%, per i beni strumentali dell'1,1%; per i beni di consumo non durevoli del 2,2%; e' diminuita per i beni di consumo durevoli del 3%. Nella Ue e' aumentata per i beni intermedi dello 0,6%, per l'energia dell'1,2%, per i beni strumentali dell'1,7%, per i beni di consumo non durevoli del 4,5%; e' diminuita per i beni di consumo durevoli dell'1,5%. Incrementi annuali piu' elevati sono stati registrati in Svezia (+14,7%), Danimarca (+9,5%) e Grecia (+7,1%). I cali piu' significativi sono stati osservati in Bulgaria (-5,6%), Lussemburgo (-3,4%) e Lituania (-2,3%).

