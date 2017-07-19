Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Draghi: premiato da AmCham, "per impatto straordinario della sua visione"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - L'ex presidente Bce ed ex premier Mario Draghi e' stato insignito del 'Transatlantic Lifetime Achievement Award' durante la diciannovesima edizione del Transatlantic Award Gala Dinner Organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy.

            Draghi e' stato premiato 'per l'impatto straordinario e duraturo della sua visione, della sua leadership e del suo servizio sull'economia europea e sull'alleanza transatlantica'. 'Con il suo celebre 'whatever it takes' - recita la motivazione del premio - ha salvaguardato l'euro, rafforzando la stabilita' dell'Unione Economica e Monetaria e la fiducia globale nel progetto europeo. La sua azione ha consolidato i legami economici transatlantici, creando un contesto favorevole a stabilita', crescita e sviluppo delle imprese'. All'evento hanno preso parte tra gli altri il ministro degli esteri Antonio Tajani, Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia e Marco Peronaci, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti.

            Cop

            (RADIOCOR) 01-12-25 21:17:14 (0752) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.