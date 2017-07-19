Draghi: premiato da AmCham, "per impatto straordinario della sua visione"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - L'ex presidente Bce ed ex premier Mario Draghi e' stato insignito del 'Transatlantic Lifetime Achievement Award' durante la diciannovesima edizione del Transatlantic Award Gala Dinner Organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy.

Draghi e' stato premiato 'per l'impatto straordinario e duraturo della sua visione, della sua leadership e del suo servizio sull'economia europea e sull'alleanza transatlantica'. 'Con il suo celebre 'whatever it takes' - recita la motivazione del premio - ha salvaguardato l'euro, rafforzando la stabilita' dell'Unione Economica e Monetaria e la fiducia globale nel progetto europeo. La sua azione ha consolidato i legami economici transatlantici, creando un contesto favorevole a stabilita', crescita e sviluppo delle imprese'. All'evento hanno preso parte tra gli altri il ministro degli esteri Antonio Tajani, Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia e Marco Peronaci, Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti.

