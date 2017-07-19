Dati
            Notizie Radiocor

            Dpfp: Giorgetti, lieve sforamento deficit 2026 solo per spese una tantum

            Nel 2027-28 per attuali priorita' politica economica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 ott - "La compresenza di due indicatori di riferimento per gli equilibri di finanza pubblica ha influenzato la fisionomia della Manovra.

            Terra' conto del disallineamento previsto nel 2026 per l'indicatore di spesa netta ma, alla luce della necessita' di finanziare alcuni interventi una tantum, la Manovra netta e' sostanzialmente neutrale sul deficit nel 2026 e moderatamente espansiva nel biennio successivo (per circa 3 decimi di Pil).

            Il lieve peggioramento del deficit nel 2026 potra' essere utilizzato, coerentemente con il quadro di governance europea, solo per spese una tantum. Percio' sara' previsto uno specifico Fondo per fronteggiare gli effetti finanziari derivanti dalle sentenze, dei plessi giurisdizionali nazionali ed europei, nelle quali lo Stato potrebbe risultare soccombente. I margini rispetto agli obiettivi del 2027-2028 saranno utilizzati per finanziare interventi volti ad affrontare le attuali priorita' di politica economica". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dpfp.

