Dop e Igp: intesa Ita Airways-Origin per promuovere le eccellenze italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Fiumicino, 24 nov - Un 'viaggio nelle eccellenze' alimentari italiane in grado di offrire un 'assaggio d'Italia'. E' quanto si propone l'accordo tra Ita Airways e Origin Italia (l'associazione dei consorzi di tutela dei prodotti Dop e Igp) e Fondazione Qualivita con la regia del ministero dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare che portera' 40 consorzi di tutela a far conoscere le proprie produzioni nelle lounge degli aeroporti (di Roma e di Milano). Il progetto inizialmente pensato con una durata di un mese con ogni probabilita' verra' prorogato.

'Si tratta di un'idea nata discutendo con il ministro Lollobrigida - ha detto il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo -. Un progetto perfettamente coerente con la nostra mission. Ita fin dalla sua nascita si e' proposta di essere ambasciatrice dell'Italia nel mondo. E forse, tra le nostre lounge e i nostri aerei siamo la prima vetrina del Paese per i turisti che arrivano in Italia. Per migliorare il nostro posizionamento vogliamo affiancarci alle eccellenze italiane da quelle sportive a quelle culturali a quelle enogastronomiche. Il progetto e' partito lo scorso 3 novembre e finora abbiamo avuto feedback molto positivi e speriamo si possa prorogare anche nel 2026'.

Gdo.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-11-25 12:14:03 (0248)FOOD 5 NNNN