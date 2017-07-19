Dop e Igp: intesa Ita Airways-Origin per promuovere le eccellenze italiane -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Fiumicino, 24 nov- 'I prodotti Dop e Igp rappresentano le punte d'eccellenza del made in Italy agroalimentare - ha aggiunto il presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi - Un paniere che rappresenta un fatturato di oltre 20 miliardi di euro. Ma il loro valore va al di la' del fatturato perche' i nostri prodotti Dop e Igp rappresentano i nostri territori e spesso garantiscono lavoro e reddito anche in territori spesso marginali'.

'Consideriamo l'intesa tra Origin e Ita molto importante - ha aggiunto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare, Francesco Lollobrigida -. Le lounge degli aeroporti non sono piu' solo sale d'attesa ma aree nelle quali possiamo comunicare quello che siamo e creare valore aggiunto. E - soprattutto - comunicare il nostro modello Dop.

Un modello che non e' protezionistico, come qualcuno vuole far credere, ma un modello che invece va protetto. Un modello produttivo che significa qualita' ma anche rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. E che va raccontato per spiegare ai consumatori cosa c'e' dietro i nostri prodotti. Un sistema che proprio in virtu' di queste molteplici valenze non reggerebbe a una competizione di solo prezzo. Una sfida, quella della qualita', che l'Italia sta vincendo perche' chi ha assaggiato i nostri prodotti poi non ci rinuncia. Neanche in presenza dei dazi'.

