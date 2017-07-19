Dogane: dichiarazione intenti tra agenzie Italia e Emirati per cooperazione

La prossima settimana delegazione ADM ad Abu Dhabi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - Le agenzie delle dogane di Italia ed Emirati Arabi Uniti sottoscrivono una dichiarazione di intenti per rafforzare la cooperazione. La firma e' arrivata al termine dell'incontro tra il direttore delle Relazioni Internazionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Mazzella, e il Direttore Generale delle dogane di Abu Dhabi, Rashed Lahej Almansoori in occasione dell'Abu Dhabi Investment Forum in corso a Milano.

All'incontro era presente anche il Direttore della Direzione Territoriale Lombardia Marco Cutaia. La maggiore cooperazione intende rafforzare la sicurezza delle catene logistiche, alla facilitazione degli scambi commerciali e alla digitalizzazione dei processi doganali.

L'intesa - si legge in una nota - pone le basi per future iniziative operative e per lo scambio di buone pratiche, contribuendo allo sviluppo di flussi commerciali piu' rapidi e sicuri e al rafforzamento dei legami commerciali ed economici tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

La prossima settimana una delegazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sara' ad Abu Dhabi per partecipare al forum sull'innovazione tecnologica, promosso dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, e per incontri tecnici con i rappresentanti della dogana emiratina cosi' da dare immediata esecuzione all'intesa siglata presso il Palazzo della Borsa di Milano.

fon

(RADIOCOR) 22-01-26 13:18:10 (0345) 5 NNNN