Dl Superbonus: pronto emendamento alla Camera che 'salva' cessione crediti 2022 -3

Continua confronto su F24 per sblocco cessioni incagliate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - Non sarebbe invece ancora stata raggiunta un'intesa sul tema dei crediti incagliati e, soprattutto, sulla proposta di ricorrere alle compensazioni fiscali rese possibili dal modello F24, cosi' come sollecitato dal mondo del credito e delle costruzioni e da un vasto schieramento parlamentare. Il confronto, soprattutto a livello di ministero dell'Economia, viene riferito, e' tuttora in corso tanto che non viene escluso l'arrivo di nuove proposte emendative riformulate dal relatore entro la fine di questa settimana.

Bof

(RADIOCOR) 21-03-23 19:26:12 (0652)PA,IMM,INF 5 NNNN