Dl Superbonus: ok proroga per villette fino al 30 settembre -2

Ok anche a norme su violazioni cessioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Via libera dalla Commissione anche a una serie di correzioni condivise tra maggioranza e opposizioni. In particolare sono stati approvati i due emendamenti che estendono l'esclusione dei casi di concorso nelle violazioni previste per le cessioni dei crediti (anche grazie a un'integrazione della documentazione richiesta al cedente).

Si' anche, tra gli altri, alle conferme della cessione per ex Iacp, Onlus, lavori in 'sismabonus' e aree colpite dagli sismici nelle Marche.

Bof

