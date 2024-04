Dl superbonus: Artigiani, mercato destabilizzato da 283 modifiche in 4 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 apr - Confartigianato, Cna, Casartigiani auspicano pertanto l'adozione di una serie di interventi da parte del Parlamento per riportare equilibrio in alcune situazioni meritevoli di tutela e per salvaguardare i diritti di cittadini e imprenditori. 'Un esempio su tutti - viene segnalato - e' la diversita' di trattamento riservata ai territori colpiti da eventi calamitosi che, come nel caso dei crateri sismici dell'Emilia-Romagna o della Sicilia, non potranno piu' avvalersi dello sconto o della cessione, con gravi ripercussioni sulla ricostruzione'.

Inoltre, per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta Transizione 4.0 sottoposti a nuove misure di monitoraggio, gli artigiani 'sollecitano un intervento chiarificatore che consenta alle imprese di poter continuare a compensare i crediti, nell'attesa del decreto direttoriale che deve definire il nuovo modello per comunicare che permettera' il monitoraggio dei citati crediti. Vanno assolutamente evitati problemi finanziari alle imprese per la scadenza dei versamenti unitari del 16 aprile 2024'.

com - Sam

(RADIOCOR) 11-04-24 11:50:53 (0278)PA,IMM,INF 5 NNNN