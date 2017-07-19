Dl sicurezza: Meloni, al rientro in Italia riunione su nuovo provvedimento
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seul, 18 gen - "Sto convocando adesso, al mio rientro, una riunione per fare il punto sul provvedimento, non so se sara' pronto per il prossimo Consiglio dei Ministri, ma sicuramente intendiamo lavorarci".
Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Seul rispondendo ad una domanda sul provvedimento allo studio del Governo sulla sicurezza.
