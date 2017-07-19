Dati
            Notizie Radiocor

            Dl Pnrr: via libera dal Consiglio dei ministri

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge 'Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione'. La riunione di governo, da poco terminata, e' durata poco piu' di un'ora.

            fil.

            (RADIOCOR) 29-01-26 18:56:26 (0751)PA,EURO,FONUE 5 NNNN

              


