Dl Pnrr: via libera dal Consiglio dei ministri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge 'Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione'. La riunione di governo, da poco terminata, e' durata poco piu' di un'ora.

