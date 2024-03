Dl Pnrr: emendamento Governo per stanziare 66 mln per alluvione Toscana

Meloni: 'Avanti per risposte concrete a chi ha subito danni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - Il Governo ha presentato un emendamento al nuovo decreto legge Pnrr (l 19/2023) per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023. Le risorse - spiega Palazzo Chigi in una nota - serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'.

L'emendamento era stato preannunciato dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso.

'Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell'Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere', ha dichiarato Meloni.

'Continueremo a lavorare per dare risposte sempre piu' efficaci e concrete ai cittadini e alle imprese che hanno subito gravi danni durante l'alluvione', ha assicurato la premier.

fil

(RADIOCOR) 25-03-24 18:37:01 (0568)PA,FONUE 5 NNNN