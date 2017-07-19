Dl Niscemi: via libera definitivo dell'Aula del Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Dl che reca interventi per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Il testo, con le modifiche introdotte dalla Camera e confermate dal Senato, si compone di 30 articoli suddivisi in quattro Capi. Tra l'altro, si prevedono stanziamenti per 165 milioni nel biennio 2026-2027 per i fabbisogni legati allo stato di emergenza; sospensioni fiscali, contributive e di pagamento di canoni di locazione finanziaria; misure di sostegno a lavoratori, imprese e alcuni comparti come quelli agricolo e turistico. Sono poi previsti interventi ad hoc per la frana di Niscemi con la nomina di un commissario straordinario e misure per la delocalizzazione e la ricostruzione. Sono inoltre introdotte disposizioni in materia di protezione civile, gestione delle emergenze e controlli sui contributi; nonche' ulteriori misure relative agli eventi alluvionali del 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

nep.

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