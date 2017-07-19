Dl milleproroghe: pacchetto 11 emendamenti relatori, obbligo polizza Pa da 2027 -2-
Anche in 2026 cig deroga in aree crisi industriale complessa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - Oltre all'intervento relativo allo slittamento dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, cosi' come prescritto dalla Legge di riforma della Corte dei conti a partire da quest'anno, gli emendamenti dei relatori affrontano diversi temi. Risulta cosi' prorogata anche nel 2026 l'assistenza sanitaria ai profughi ucraini in Italia (grazie a un fondo istituito al ministero della Sanita' con 45 milioni per quest'anno e 9 per il prossimo, da destinare alle Regioni), e si considerano valide le tariffe Tari, limitatamente al 2025, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il prossimo 6 marzo. Prosegue poi, sempre per il 2026, il trattamento di mobilita' in deroga concesso ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
Fino al 31 dicembre 2027 potra' inoltre proseguire l'affidamento in corso del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Marche Centro-Macerata, a condizione, tra le altre, che i gestori pubblici uscenti presentino entro il 30 novembre 2027 l'eventuale proposta di affidamento diretto a societa' 'in house'.
