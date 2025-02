Dl milleproroghe: M5S, ok emendamenti per proroga 'decreto ponti' a fine 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - "Il 'decreto ponti' del 2019, voluto e firmato dal Movimento 5 Stelle, sia in citta' metropolitana che al Governo, ha rappresentato un punto di svolta per la sicurezza infrastrutturale in Italia, permettendo la messa in sicurezza e la costruzione di nuovi ponti in tutto il Paese. Un provvedimento fondamentale, che nel caso della provincia di Torino avrebbe risolto criticita' viarie su due assi stradali strategici: la sostituzione del Ponte Preti a Strambinello, il Ponte di Borgo Revel e il Ponte di Castiglione. Consapevoli dell'importanza di queste opere per il nostro territorio, ci siamo subito attivati per difendere la nostra misura attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, ottenendo lo spostamento della scadenza per la progettazione al 31 dicembre 2025". Cosi' in una nota i parlamentari torinesi del M5S Elisa Pirro, Antonino Iaria e Chiara Appendino e i consiglieri regionali M5S del Piemonte Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio.

