Dl lavoro: al via esame in Commissione alla Camera, audizioni prossima settimana

Termine emendamenti fissato per il 18 maggio alle 18 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - E' iniziato con l'esposizione della relazione illustrativa l'esame del Dl lavoro nella commissione Lavoro della Camera.

I relatori al provvedimento con le 'Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale' sono il presidente della Commissione, Walter Rizzetto (FdI), Chiara Tenerini (FI) e Tiziana Nisini (Lega). La settimana prossima, tra mercoledi' 13 e giovedi' 14 maggio (e il lunedi' successivo se necessario) si terranno le relative audizioni, mentre e' stato fissato per le 18 del 18 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Bof.

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