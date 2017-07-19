Dl infrastrutture: ok proroga concessioni balneari per emergenza meteo o erosione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Via libera della commissione Ambiente del Senato ad un emendamento a prima firma del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, riformulato che apre alla proroga delle concessioni balneari in aree interessate da danni da progressiva erosione della costa o per eventi meteorologici di eccezionale intensita' come quelli che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza. La proroga sarebbe dal 30 settembre 2027 al 30 settembre 2030 (oppure dal 31 marzo 2028 al 31 marzo 2031 quando ci siano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva). La proroga e' motivata per "incentivare immediati interventi di messa in sicurezza e mitigazione dell'erosione costiera, anche con investimenti privati a medio termine che consentano il regolare avvio delle attivita' turistiche estive".

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(RADIOCOR) 29-04-26 15:01:09 (0515) 5 NNNN