Dl infrastrutture: Nicita (Pd), il Ponte e' morto, Governo lo ha scritto in decreto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - "Do' una notizia all'Aula e ai relatori: il Ponte sullo stretto e' morto".

Cosi' Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo Pd, nel suo intervento nell'Aula del Senato. "Il Ponte non e' morto solo per due rilievi fondamentali insuperati, uno dell'Antitrust sugli aiuti di Stato e uno dell'Anac sul fatto che serve una nuova gara. E' morto perche' all'articolo 1 comma 8 e' scritto che i lavori del Ponte inizieranno nella seconda parte della legislatura, non di questa ma della prossima, nella quale auguro a tutti di esser presenti".

"Nel frattempo - ha continuato Nicita - si definanziano 2,8 mld dal Ponte per ripianare i debiti Rfi, e si trasferiscono 2,1 mld al patrimonio destinato di Cassa Depositi e prestiti, del quale nulla si sa. Piu' di 5 miliardi, che lo ricordo provenivano dai Fondi di sviluppo e coesione di Sicilia e Calabria destinati a finanziare infrastrutture gia' pronte come Siracusa-Gela, vengono sottratti al Ponte".

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