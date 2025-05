Dl infrastrutture: Milano-Cortina, all'a.d. Simico poteri commissariali (bozza)

Per quattro opere tra Veneto e Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - All'amministratore delegato della societa' che gestisce i Giochi di Milano-Cortina 2026 vengono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di quattro interventi riconosciuti 'strettamente funzionali' alle manifestazioni sportive, due in Veneto e due in Lombardia. Lo prevede una norma nello schema del decreto legge Infrastrutture che sara' esaminato domattina nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Si tratta delle seguenti opere: bacino per l'innevamento artificiale, ad integrazione di quello esistente, e ampliamento della relativa rete di innevamento (in Veneto); nuovo impianto a fune - Ambito B della Proposta di partenariato pubblico privato per un nuovo sistema integrato di mobilita' intermodale nel Comune di Cortina d'Ampezzo (Veneto); parcheggio interrato Mottolino localita' Bondi (Lombardia); nodo di Castione Andevenno, noto come 'svincolo di Sassella' (Lombardia).

