Dl infrastrutture: extra pedaggio autostrade permanente e adeguato a inflazione -2

Gettito atteso di 37 milioni nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 lug - Il gettito prodotto dall'onere aggiuntivo sul pedaggio a favore dell'Anas e' stimato in 37 milioni euro. Si legge nella relazione tecnica che accompagna l'emendamento. La somma e' stimata in base al traffico 2023, pari a '87 miliardi di veicoli chilometro'. Il fabbisogno incrementale dell'Anas per la sua operativita' - che l'extra pedaggio dovrebbe coprire a regime - e' indicato in 90 milioni di euro, non coperti dalle risorse del contratto di programma, da imputare a 'aumento della rete in gestione Anas a seguito del prossimo conferimento delle 'strade di rientro' della Regione Veneto e della Regione Piemonte'.

Fro-Nep

(RADIOCOR) 04-07-25 17:46:29 (0472)INF 5 NNNN