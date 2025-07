Dl ex Ilva: Pogliese (FdI), garantisce la continuita' produttiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - "Oggi ci troviamo ad affrontare un decreto molto importante per il futuro industriale del Paese. Quello di oggi e' il quattordicesimo intervento normativo in questi ultimi anni sull'ex Ilva, a testimonianza della delicatezza del tema e della grande importanza che si attribuisce a un asset strategico per l'industria siderurgica italiana e per tutto il comparto produttivo". Cosi', durante il suo intervento nell'Aula del Senato sul Dl ex Ilva, il relatore Salvo Pogliese (FdI).

"Questo decreto - rileva - mira anzitutto a determinare la continuita' produttiva dell'ex Ilva. Attraverso un prestito da 200 milioni per il 2025 finalizzato alla manutenzione, al ripristino e all'adeguamento degli impianti per garantire gli standard di sicurezza. Ricordo - prosegue il senatore - che questo decreto si inserisce in un contesto temporale in cui il Governo con il Ministro Urso ha avviato un negoziato tra la Regione Puglia e gli Enti locali, le Amministrazioni centrali, per la stipula di un accordo di programma finalizzato alla piena decarbonizzazione degli stabilimenti.

Per raggiungere questi obiettivi - osserva Pogliese - bisogna determinare la continuita' produttiva dell'ex Ilva e fare in modo che le procedure di vendita possano concretizzarsi".

