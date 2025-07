Dl ex Ilva: Emiliano, e' centrale e va coordinato con tempi trattativa su accordo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - 'Devo dire che durante la trattativa abbiamo risolto la gran parte delle questioni preesistenti, perche' abbiamo risolto quella del dissalatore. Insomma, c'e' una grande volonta' di trovare una conclusione', ha aggiunto Emiliano parlando della riunione di ieri al Mimit sull'accordo di programma per Taranto, aggiungendo che 'quando noi avremmo messo a punto la bozza finale, io chiedero' al ministro di poter presentare la bozza ai due rami del Parlamento per avere un giudizio su quello che stiamo facendo'. In particolare, Emiliano ha sottolineato che 'io che sto cercando da voi di conoscere qual e' l'indirizzo politico dei partiti di maggioranza e di minoranza in questa vicenda, perche' non credo che sia normale che il presidente della Regione Puglia, il sindaco di Taranto, il sindaco di Statte, il commissario dell'autorita' portuale e il presidente della provincia decidano loro di vicende che secondo la legge riguardano una installazione strategica per la Repubblica Italiana e - certo il governo ci ha dato chiaramente un indirizzo - noi non abbiamo ancora ricevuto dal Parlamento le opinioni autorevolissime che evidentemente noi dobbiamo tenere d'occhio nel momento in cui diciamo si' o no ad un accordo di questo genere'. Ad ogni modo per Emiliano, 'la realizzazione di questi nuovi impianti (forni elettrici, ndr) nessuno piu' discute, cioe' ormai e' l'unica strada percorribile'. Gli scenari, ha continuato Emiliano, sono due: 'uno a 8 anni - ove la citta' di Taranto e gli enti locali scegliessero di mantenere la centralita' nella siderurgia italiana dell'impianto di Taranto - realizzando sia i forni a Dri e sono sostitutivi a tutti gli effetti dei forni a ciclo integrale, sia i forni elettrici.

Oppure uno scenario a 7 anni laddove non si realizzano i Dri, quindi con una perdita secca di centralita' dell'impianto rispetto al sistema siderurgico europeo e con la realizzazione solo di due o tre forni elettrici che poi sostanzialmente potrebbero essere utili solo ad aziende che producono con il Dri il predirotto da qualche altra parte del mondo'. Infine, sulla questione della nave rigassificatrice, Emiliano non si e' espresso con una risposta netta ma ha detto che 'li' serve il gas. Non la nave, cioe', se c'e' il gas e il gas puo' arrivare anche in altre maniere. Puo' arrivare da Snam, da Viggiano che e' in Basilicata, puo' arrivare dal Tap, puo' arrivare anche da altre situazioni.

Certo, temporaneamente per chiudere un accordo non si puo' escludere che sia necessaria una nave. E se fosse necessaria una nave, non e' che noi ce l'abbiamo con le navi, per rispondere alla domanda che mi e' stata fatta. Noi ce l'abbiamo con le navi messe in un punto dove determinano un pericolo di incidente rilevante. Ma questo, voglio dire, lo direbbe anche un vigile del fuoco. Non basta il presidente della regione'.

Fla-

