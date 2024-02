Dl ex Ilva: Bergamotto, buon lavoro di squadra maggioranza-opposizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 feb -"Personalmente e come rappresentante del Governo mi voglio congratulare con questa Commissione perche' ho visto un lavoro di squadra, dove maggioranza e opposizione hanno lavorato tantissimo, si sono coordinati, hanno collaborato senza nessun tipo di ostacolo, cercando di focalizzare tutto su quelli che erano veramente i problemi cruciali per affrontare questa annosa vicenda dell'Ilva". Cosi' Fausta Bergamotto, sottosegretario al Mimit, che per il Governo sta seguendo l'iter parlamentare del decreto legge sulla ex Ilva relativo all'amministrazione straordinaria, in cui e' confluito anche quello sulla tutela dell'indotto, riferendosi ai lavori della commissione Industria del Senato.

