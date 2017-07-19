Dati
            Dl elezioni 2026: esame assegnato a commissione Affari costituzionali della Camera

            Al voto nelle giornate di domenica e lunedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - L'esame del Dl per le consultazioni elettorali e referendarie 2026, varato prima di Natale dal Consiglio dei ministri, e' stato assegnato alla commissione Affari costituzionali della Camera. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il vice presidente Fabio Rampelli.

            Il provvedimento prevede, tra l'altro, che tutti gli appuntamenti elettorali del 2026 si terranno nelle giornate di domenica e lunedi'.

            Bof.

            (RADIOCOR) 28-12-25 16:15:46 (0387)GOV,PA 5 NNNN

              


