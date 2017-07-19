Dl economia: via libera definitivo dell'Aula del Senato -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Numerose risultano, inoltre, le azioni finanziate a sostegno dei giovani e degli universitari. Risulta cosi' incrementato, tra gli altri, per 75,6 milioni, per il 2025, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa. E aumenta di 3,5 milioni, per lo stesso anno, la dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Sono quindi rese permanenti le modalita' di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole, gia' stabilite in via transitoria nell'ambito del Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale 2020-2024.

Tra gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato, figura il via libera alla spesa di 548,2 milioni per chiudere la gestione commissariale di Roma Capitale e all'autorizzazione al ministero dell'economia ad acquistare quote, per un massimo di 170 milioni, dei fondi Invimit Sgr "al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche". Poi nel comparto dell'edilizia sanitaria si prevede, "al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualita' dei presidi sanitari", che "la porzione del compendio immobiliare di proprieta' dello Stato denominato Policlinico Umberto I sito in Roma" sia "trasferita in proprieta' alla Regione Lazio", con un "vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico". Con la stessa modifica si trasferisce la proprieta' del ex Ospedale Carlo Forlanini dalla Regione Lazio allo Stato.

Il Dl dispone anche alcune novita' relative agli Enti locali.

Nel dettaglio viene modificata la disciplina del Fondo per il conseguimento degli obiettivi del Pnrr nelle grandi citta' (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova), prevedendo che gli interventi siano monitorati attraverso il sistema informatico ReGiS, in luogo in luogo della banca dati delle pubbliche amministrazioni.

nep-bof

