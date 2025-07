Dl economia: si ragiona su fiducia in Aula Senato, 'nodo' a Capigruppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - E' in fase di elaborazione il cosiddetto 'testo A' del Dl economia con le modifiche introdotte ieri notte nel rush in commissione Bilancio. E' slittata dalle 14 alle 18 la convocazione della seduta della Commissione in cui il testo dovra' passare per il parere sulle coperture. Alle 16,30 dovrebbe iniziare comunque in Aula la discussione generale sul provvedimento.

Era stato di fatto preannunciato l'intendimento di porre la questione di fiducia da parte del Governo e nel caso sarebbe posta in votazione domani ma fonti parlamentari riferiscono che la questione e' ancora oggetto di approfondimento perche' potrebbero essere necessarie 'limature' del testo, anche per questioni di copertura. C'e' poi chi non esclude la volonta' di ripresentare l'emendamento sui crediti da lavoro, nella versione riscritta che si era affacciata ieri notte in Commissione. Il nodo sara' sciolto comunque nella Conferenza dei Capigruppo convocata alle 17,30.

