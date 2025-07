Dl economia: Gasparri-Damiani (FI), ok trasversale +30 mln fondo garanzia casa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - "Per Forza Italia la tutela della casa e' sempre stata una priorita'. La casa e' il pilastro intorno al quale costruire una famiglia, il bene in cui gli italiani, da sempre, investono i loro risparmi. Per questo, con un emendamento al decreto Economia condiviso da tutti i gruppi parlamentari e approvato dalla commissione Bilancio, abbiamo voluto incrementare di 30 milioni il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa gestito da Consap". Lo dichiarano il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il senatore di FI e relatore del Dl, Dario Damiani. "E' un segnale concreto e importante a tutti quei giovani che vogliono comprare una casa per formare una nuova famiglia. In questo modo, quest'anno lo Stato sara' ancora di piu' al loro fianco, offrendo una garanzia pubblica sulle operazioni di mutuo".

